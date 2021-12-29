Маск запевнив, що не створював біткоїн, і перевів стрілки на вченого-затворника

Маск вважає, що Сабо міг би бути творцем біткоїну / Фото: Getty Images

На думку гендиректора Tesla і SpaceX, творцем першої криптовалюти може стати американський. криптограф-затворник Нік Сабо.

Читайте також: Хто контролює біткоїн? Усього 50 людина керують половиною обороту криптовалюти

Реклама

Bit gold як основа біткоїну

Що цікаво, Маск не висловив жодної нової теорії. Справа в тому, що Сабо ще у 1998 році створив алгоритм криптовалюти під назвою bit gold, яка стала попередником біткоїну

Вчений угорського походження працює в області інформатики та криптографії , та її ідеї дуже схожі з принципами, що лежать у основі криптовалюты.

Реклама

Так, загадковий Сатоші Накамото почав створення біткоїну заради позбавлення інтернет-користувачів від підпорядкування глобальній фінансовій системі, і це збігається з поглядами Сабо.

Читайте також: Ноїв ковчег та перше місто на Марсі: Ілон Маск розкрив подробиці колонізації планети

Зв'язок між Сабо та Сатоші

Фінансовий аналітик Домінік Фрісбі вважає, що у всьому світі є тільки одна людина, що має таку широту специфічних знань, і це Сабо.

Реклама

Сам учений неодноразово спростовував цю теорію. Наприклад, у липні 2014 року він написав Фрісбі:

"Дякую, що повідомили. Боюся, що ви помиляєтеся, розкриваючи мене як Сатоші, але я звик до цього".

Але лінгвісти Астонського університету у Бірмінгемі також вивчили стиль листа та теми , які піднімав учений у своїх роботах, і виявили зв'язок між ними та біткоїном.

Чому це міг бути Ілон Маск

Тим часом ексспівробітник SpaceX та Tesla Сахіл Гупта заявив, що вважає Ілона Маска Сатоші Накамото.

Читайте також: Нестача робочих рук: Ілон Маск обіцяє замінити людей андроїдами

Як розповів Гупта, він у 2017 році спілкувався з представником мільярдера Семом Теллером по телефону.

Останній у відповідь на питання, чи є Маск творцем біткоїну , близько 15 секунд мовчав, а потім вимовив:

"Ну, що я можу сказати".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що майнери видобули 90% всіх біткоїнів світу, але закінчаться вони не так швидко.

Читайте також: Ілон Маск контролює понад третину супутників на орбіті – ЄС

Засновник SpaceX часто робить гучні заяви. Наприклад, у грудні 2021 року Ілон Маск висміяв метавсесвіт і ідею поглинення людей ним, заявивши, що це "як телевізор на носі".