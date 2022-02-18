Найбільший банк США зайшов у метасвіт, черга за Disney

У метавсесвіт провалився найбільший банк США
Усередині самого віртуально всесвіту відвідувачів банку зустрічають тигри, які безперешкодно гуляють поверхом.
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Крім того, їх вітає цифровий портрет Джеймі Даймона, генерального директора JPMorgan, пише cointelegraph.
Банк називає новий сектор у метавсесвіті "можливістю на 1 трлн доларів", водночас віртуальні кредити там поки що отримати не можна.
Але віртуальний осередок JPMorgan надає презентації: якщо піднятися вгору віртуальними сходами, керівник банку розповість про економіку криптовалюти.
Банк у метавсесвіті Onyx Lounge назвали на честь власної платіжної системи JPMorgan на блокчейні.
У звіті банку зазначається, що 54 млрд доларів на рік вже зараз витрачається на віртуальні товари, а це вдвічі більше, ніж люди витрачають на купівлю музики.
Середня ціна віртуальної землі, наприклад, зросла з 6 тисяч до 12 тисяч доларів у період із червня по грудень 2021 року.
Також прогнозується, що до 2027 року витрати на внутрішньоігрову рекламу досягнуть 18,4 млрд доларів на рік.
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JPMorgan згадав також кроки Adidas та Nike зі створення продуктів та вітрин на основі токенів, а також відкриття Samsung магазину в метавсесвіті.
Паралельно цього тижня Disney призначив нового керівника Майка Вайта, який очолить набіг компанії на метавсесвіт.
Раніше ми писали:
- Facebook офіційно змінив свою назву на Meta заради розвитку метавсесвіту.
- Її можна порівняти з наступником інтернету, при якому фізичний та цифровий світ змішуються за допомогою комп'ютерних аватарів. Чимось це нагадує The Sims.
- Життя аватарів у метавсесвіті стане зануренням у віртуальну реальність із тактильними, звуковими та іншими відчуттями аватарів. Meta, наприклад, створить цифрові копії людей.