Найпотужніший телескоп досяг кінцевого пункту в космосі: коли чекати на перші фото

Вебба досяг пункту призначення в 1,4 млн кілометрів від нас

Вебб після калібрування всіх своїх "золотих стільників" почне робити знімки, обертаючись навколо Сонця за такою орбітою, щоб залишатися на одній лінії із Землею.

Читайте також: Імпланти в мозку, "машина часу" у космосі та смак телевізора: як зміниться світ у 2022 році

Реклама

Оптика та інструменти телескопа при цьому повинні бути дуже холодними, щоб він зміг уловлювати слабкі інфрачервоні сигнали далеких світів. NASA .

Прибуття найпотужнішого телескопа у світі на свою точку зміг зняти з Землі "Віртуальний телескоп". Під час створення фото Вебба знаходився приблизно за 1,4 млн кілометрів від Землі.

Реклама

Місце, куди прибув телескоп, ідеально підходить для його сонцезахисного екрану. Крім того, на відміну від телескопа Hubble, орбіта Вебба утримує космічний корабель від тіні Землі.

Реклама

Нагадаємо, інженери вже закінчили дистанційне переміщення 18 сегментів золотих сот Вебба зі своїми стартовими позиціями. Перші фото він надішле уже у червні.

Вебб, як ми вже писали раніше, зазирне в минуле нашого Всесвіту , дослідивши кожну фазу космічної історії

Контекст