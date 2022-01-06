Кіно та домашній офіс на столі: Samsung презентував розумну колонку-проєктор 3 в 1

Колонка-проєктор може використовуватися одразу в кількох варіантах
Новий пристрій під назвою Freestyle обіцяє забезпечити враження кінематографічної якості з екраном до 100 дюймів при розміщенні на відстані 2,7 метра від стіни.
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Технологічний гаджет було представлено на виставці CES-2022 в Лас-Вегасі. Розумний портативний проєктор інтегрований зі спеціальними функціями Samsung Smart TV.
Проєктор включає якість зображення HDR10 , об'ємний звук із ефектом присутності та ексклюзивний ефект освітлення завдяки напівпрозорій кришці об'єктива.
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Колонка Freestyle надійде у продаж уже лютому 2022 року за 900 доларів.
Мініатюрний корпус та підставка гаджета дозволяють обертати його на 180 градусів, проєцуючи зображення на будь-яку площину, чи то стіл, стіна чи стеля.
За заявою Samsung, Freestyle не лише автоматично вирівнює картинку, але й підлаштовується під колір поверхні.
Проектор важить 830 грамів, транслює контент у роздільній здатності 1080p на діагональ від 30 до 100 дюймів з яскравістю 550 люмен.
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Також колонка оснащується динаміками з просторовим звучанням та підтримує голосові команди Bixby та Alexa.
Проектор сумісний з програмами для потокового мовлення і може дублювати картинку з ТБ або смартфону, у нього також є роз'єми – USB-C та HDMI.
Контекст
- Нагадаємо, ASUS випустила складаний дисплей-планшет, що складається, як ноутбук.
- Крім того, компанія презентувала конкурента iPad Pro – ROG Flow Z13 може за потужністю та швидкістю конкурувати не тільки з хорошими ноутбуками, але і з планшетами Apple.
- Раніше ми писали, що Lenovo на виставці CES-2022 представив свої нові ультратонкі ноутбуки та надшвидкі ПК.