Кожен може потрапити на ракету: NASA показало Землю з висоти 158 кілометрів

Землю показали з висоти 158 кілометрів у рамках студентського проєкту / Фото: NASA

Розроблений студентами з Колорадо проєкт дозволяє будь-кому бажаючому побачити Землю з невеликої ракети в польоті.

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Експеримент з 360-градусною камерою був запущений на ракеті для суборбітального зондування у серпні 2021 року з лабораторії NASA Wallops Flight Facility, пише Scitechdaily.

Він проводився в рамках місії RockSat-X, освітня програма NASA, його мета була в тому, щоб зняти відеозапис польоту ракети-зонда далеко від корпусу транспортного засобу.

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Технологія також може використовуватися в польотах зондових ракет для спостереження за розгортанням наукових чи технологічних інструментів під час польоту.

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Зондуючі ракети літають параболічною або дуговою траєкторією. Вони застосовуються для наукових досліджень, але не виводять на орбіту супутники.

Нагадаємо, раніше телескоп NASA Hubble показав на своїй сторінці у соцмережі яскраві "сніжинки" у космосі, нагадавши перед святами про зоряне скупчення Різдвяна Ялинка.