Каждый может попасть на ракету: NASA показало Землю с высоты 158 километров

Землю показали с высоты 158 километров в рамках студенческого проекта / Фото: NASA

Разработанный студентами из Колорадо проект позволяет любому желающему увидеть Землю с небольшой ракеты в полете.

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Эксперимент с 360-градусной камерой был запущен на ракете для суборбитального зондирования в августе 2021 года из лаборатории NASA Wallops Flight Facility, пишет Scitechdaily.

Он проводился в рамках миссии RockSat-X, образовательной программы NASA, его цель была в том, чтобы снять видеозапись полета ракеты-зонда вдали от корпуса транспортного средства.

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Технология может также использоваться в полетах зондовых ракет для наблюдения за развертыванием научных или технологических инструментов во время полета.

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Зондирующие ракеты летают по параболической или дуговой траектории. Они используются для научных исследований, но не выводят на орбиту спутники.

Напомним, ранее телескоп NASA Hubble показал на своей странице в соцсети яркие "снежинки" в космосе, напомнив перед праздниками о звездном скоплении Рождественская Ель.