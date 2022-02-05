Як німецький вчений знайшов спосіб перемогти рахіт – історія дня за хвилину

Отто Рейнгольд Віндаус переміг рахіт / Фото: Колаж: Сьогодні

Вищу наукову нагороду Віндаусу присудили "за роботи з вивчення будови стеринів та їх зв'язків із вітамінною групою".

"Династія" нобеліантів

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Народжений в 1859 році в сім'ї, далекій від наукової діяльності (батько нашого героя був фабрикантом), Адольф Віндаус з дитинства захопився біологією, "проковтнувши" всі книги з його тем, які зміг знайти. І збирався стати лікарем, вступивши до медичного факультету Берлінського університету.

Під час навчання він у ранзі вільного слухача вирішив відвідати кілька лекцій директора Хімічного інституту Берлінського університету Еміля Фішера. І так захопився, що вирішив змінити спеціалізацію, ставши біохіміком.

Еміль Фішер, що взяв Віндауса в учні, умів захопити. Свого часу отримав Нобелівську премію за експерименти із синтезу речовин із сахаридними та пуриновими групами. До цього він сам був учнем нобеліанта, Адольфа фон Байєра, який отримав премію завдяки роботам з органічних барвників та гідроароматичних сполук. Також Нобелівку отримав ще один учень Фішера, Отто Дільс, один із першовідкривачів органічного синтезу.

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Зрозуміло, що під керівництвом такого вчителя Віндаус просто приречений на успіх.

"Доктор Вітамін"

З 1901 року вчений займався дослідженням стерінів. І досяг цього успіху в 20-30-х роках минулого століття. Доктор Віндаус відкрив будову та утворення вітаміну D з ергостерину під дією ультрафіолетового опромінення.

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Відкриття мало практичну цінність: на той час багато дітей страждали рахітом, маючи проблеми з розвитком дитини на початку життя, у тому числі – скелета.

Вчений звернув увагу, що з хворобою часто допомагають впоратися вживання дітьми в їжу риб'ячого жиру, а також рахітом менше страждають діти, які частіше бувають на сонці. І зробив висновок, що це пов'язано із вітамінами. І після низки експериментів з опроміненням ультрафіолетом зумів перетворити шкідливий холестерин на цінний вітамін D.

Рахіт був переможений.

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