Как немецкий ученый нашел способ победить рахит – история дня за минуту

Отто Рейнгольд Виндаус победил рахит / Фото: Коллаж: Сегодня

Высшую научную награду Виндаусу присудили "за работы по изучению строения стеринов и их связей с витаминной группой".

"Династия" нобелиантов

Реклама

Родившийся в 1859 году в семье, далекой от научной деятельности (отец нашего героя был фабрикантом), Адольф Виндаус с детства увлекся биологией, "проглотив" все книги по интересующим его темам, какие смог найти. И собирался стать врачом, поступив на медицинский факультет Берлинского университета.

Во время учебы он в ранге вольного слушателя решил посетить несколько лекций директора Химического института Берлинского университета Эмиля Фишера. И так увлекся, что решил сменить специализацию, став биохимиком.

Эмиль Фишер, взявший Виндауса в ученики, умел увлечь. В свое время получил Нобелевскую премию за эксперименты по синтезу веществ с сахаридными и пуриновыми группами. До этого он сам был учеником нобелианта, Адольфа фон Байера, получившего премию благодаря работам по органическим красителям и гидроароматическим соединениям. Также Нобелевку получил еще один ученик Фишера, Отто Дильс, один из первооткрывателей органического синтеза.

Реклама

Понятно, что под руководством такого учителя Виндаус был просто обречен на успех.

"Доктор Витамин"

С 1901 года ученый занимался исследованием стеринов. И преуспел в этом в 20-30-х годах прошлого столетия. Доктор Виндаус открыл строение и образование витамина D из эргостерина под действием ультрафиолетового облучения.

Реклама

Открытие имело практическую ценность: в те времена многие дети страдали рахитом, имея проблемы с развитием ребенка в начале жизни, в том числе – скелета.

Ученый обратил внимание, что с болезнью часто помогают справиться употребление детьми в пищу рыбьего жира, а также рахитом меньше страдают дети, чаще бывающие на солнце. И сделал вывод, что это связано с витаминами. И после ряда экспериментов с облучением ультрафиолетом сумел превратить вредный холестерин в ценнейший витамин D.

Рахит был побежден.

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Интересные истории о героях предыдущих дней: