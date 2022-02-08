Місяць під загрозою: Індія знову спробує запустити в нього робота

Індія знову летить на Місяць, обіцяє бути обережнішою

Попередня спроба закінчилася провалом: в 2019 посадковий модуль Vikram місії Chandrayaan 2 врізався в супутник в кінці процесу посадки.

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Водночас орбітальний апарат супроводу все ще працює, вивчаючи Місяць на відстані, пише Space.

Незабаром після невдачі Індійська організація космічних досліджень оголосила, що має намір швидко запустити наступну місію, щоб знову спробувати приземлитися на Місяць. Але завадив COVID-19.

Тепер агенція готова призначити нову дату свого повернення на Місяць, націлившись на запуск у серпні, трохи більше ніж через три роки після того, як зазнав невдачі перший апарат.

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"Цього разу ми будемо обережніші", – запевнив міністр космосу Джітендра Сінгх.

Інженери змінили конструкцію, що має підвищити шанси на успіх Chandrayaan 3 порівняно з посадковим модулем Vikram, що розбився.

Тим часом ракета Ілона Маска вріжеться в Місяць трохи раніше: вона літає у космосі з 2015 року, а 4 березня має впасти на супутник.

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