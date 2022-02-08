Луна под угрозой: Индия снова попытается запустить в нее робота

Индия снова летит на Луну, обещает быть осторожнее

Предыдущая закончилась провалом: в 2019 году посадочный модуль Vikram миссии Chandrayaan 2 врезался в спутник в конце процесса посадки.

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При этом сопровождающий орбитальный аппарат все еще работает, изучая Луну на расстоянии, пишет Space.

Вскоре после удара Индийская организация космических исследований объявила, что намерена быстро запустить следующую миссию, чтобы снова попытаться приземлиться. Но помешал COVID-19.

Теперь агентство готово назначить новую дату своего возвращения на Луну, нацелившись на запуск в августе, чуть более чем через три года после того, как провалился первый аппарат.

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"На этот раз мы будем более осторожными", – заверилл министр космоса Джитендра Синг.

Инженеры изменили конструкцию, что должно повысить шансы на успех Chandrayaan 3 по сравнению с разбившимся посадочным модулем Vikram.

Тем временем ракета Илона Маска врежется в Луну чуть раньше: она летает в космосе с 2015 года, а 4 марта должна упасть на спутник.

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