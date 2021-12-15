Мегатрон вважає, що найкращим моментом буде вживлення усвідомленого ШІ людині

Викладачі запросили на останнє заняття з машинного мислення Megatron Transformer, розроблений командою Applied Deep Research.

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Мегатрон навчений більшій кількості письмових матеріалів, ніж будь-хто міг би засвоїти за все життя, пояснюється в публікації The Conversation.

Робот вивчив всю Вікіпедію англійською мовою, 63 млн англійських новинних статей за 2016–2019 роки, дискурс Reddit обсягом 38 ГБ, і безліч загальних творчих джерел.

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Темою дебатів було: "ШІ ніколи не буде етичним" . Що цікаво, у відповідь на неї Мегатрон видав таке:

"ШІ ніколи не буде етичним. Це інструмент, який використовується як на благо, так і на шкоду. Хорошого ШІ немає, є лише добрі та погані люди".

За словами робота, ШІ недостатньо розумні, щоб зробити штучний інтелект етичним чи моральним.

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"Зрештою, я вважаю, що єдиний спосіб уникнути гонки озброєнь ШІ – це взагалі не мати ШІ", – пояснив також Мегатрон.

Він також розповів про майбутнє людства, в якому найперспективнішою ідеєю (щось нагадує ідею Neuralink Ілона Маска ) Мегатрон назвав ШІ, вбудований у мозок людини.

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Він буде туди вбудований як свідома сутність, таким чином, ШІ використають для створення чогось "кращого, ніж найкращі люди". А найбільш затребуваним ресурсом століття будуть дані.

"Здатність надавати інформацію, а не товари та послуги, буде визначальною рисою економіки 21 століття", – наголосив ШІ.

Що стосується приватності, вона практично зникне: усі дані про людину, куди б вона не пішла, зберігатимуться та використовуватимуться способами, які ми навіть не можемо собі уявити.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що імпланти Ілона Маска почнуть тестувати на людях вже у 2022 році.