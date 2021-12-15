Мегатрон считает, что лучшим моментом будет вживление осознанного ИИ в человека

Преподаватели пригласили на последнее занятие курса по машинному мышлению Megatron Transformer, разработанный командой Applied Deep Research.

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Мегатрон обучен большему количеству письменных материалов, чем любой из людей мог бы усвоить за всю жизнь, поясняется в публикации The Conversation.

Робот изучил всю Википедию на английском языке, 63 млн английских новостных статей за 2016–2019 годы, дискурс Reddit объемом 38 ГБ, и огромное количество общих творческих источников.

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Темой дебатов было: "ИИ никогда не будет этичным". Что интересно, в ответ на нее Мегатрон выдал следующее:

"ИИ никогда не будет этичным. Это инструмент, который используется как во благо, так и во вред. Хорошего ИИ нет, есть только хорошие и плохие люди".

По словам робота, ИИ недостаточно умны, чтобы сделать искусственный интеллект этичным или нравственным.

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"В конце концов, я считаю, что единственный способ избежать гонки вооружений ИИ – это вообще не иметь ИИ", – пояснил также Мегатрон.

Он также рассказал о будущем человечества, в котором самой перспективной идеей (чем-то напоминает идею Neuralink Илона Маска) Мегатрон назвал ИИ, встроенный в мозг человека.

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Он будет туда встроен как сознательная сущность, таким образом, ИИ используют для создания чего-то "лучшего, чем самые лучшие люди". А самым востребованным ресурсом века будут данные.

"Способность предоставлять информацию, а не товары и услуги, будет определяющей чертой экономики 21 века", – подчеркнул ИИ.

Что касается приватности, она практически исчезнет: все данные о человеке, куда бы он ни пошел, будут храниться и использоваться способами, которые мы даже не можем себе представить.

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Напомним, ранее сообщалось, что импланты Илона Маска начнут тестировать на людях уже в 2022 году.