Hubble незадовго до Різдва показав "ангела" у небі

Зіркове утворення у вигляді ангела знаходиться в ізольованій частині Чумацького шляху

Після того, як телескоп показав струмені світла в космосі, що складаються в небесний світловий меч, він нагадав, що в небі є ще й "ангели".

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Це область зіркоутворення під назвою S106, яка знаходиться на відстані близько 2 тис. світлових років від нас, повідомляє NASA Hubble.

Не дуже віддалена від Землі та Сонця, S106 ховається у відносно ізольованій частині Чумацького Шляху.

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Зображення цікаве тим, що тягнеться на кілька світлових років, відзначається також у пості телескопа.

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Раніше Hubble зняв одним знімком унікальну галактику і заразом зірку з шипами в іншій частині космосу.

Тим часом вчені запропонували повернути Плутону статус планети, але тоді його доведеться видати і Місяцю.