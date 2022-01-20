Вибух вулкана в Тихому океані виявився потужнішим за 500 ядерних бомб

Виверження вулкана в Тихому океані було за силою як 500 атомних бомб / Фото: REUTERS

Виверження було настільки потужним, що острів Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай розірвало на шматки, водночас з океану висунувся новий острів. Вибух був чути навіть на Алясці.

Читайте також: Попіл приховав Землю та Сонце: моторошне виверження вулкана побачили з МКС (фото)

Реклама

Вчені NASA з'ясували, що він був еквівалентний 10 мегатоннам у тротиловому еквіваленті. Поки підтверджено загибель трьох людей, пише NPR.

Імовірно, це було найгучніше виверження з часів Кракатау в 1883 році, відзначають дослідники, і його сила дорівнює 500 атомним бомам, скинутим на Хіросіму американцями 6 серпня 1945 року.

Виверження з космосу нагадувало ядерний гриб, фото Reuters

Вибух залишив Тонгу в руїнах: країна все ще відрізана від світу через розірвані підводні кабелі, а її аеропорт все ще покритий попелом, що не дозволяє літакам приземлитися для надання допомоги.

Реклама

Читайте також: У Тихому океані "прокинувся Вовк"

Цунамі затопило західне узбережжя головного острова Тонгатапу, а на віддалених островах збитки були ще вищими, включаючи острів Манго, де всі будинки були зруйновані.

Водночас острів Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, повністю зруйнований останнім вибухом, існував лише 6 років. Справа в тому, що він сам утворився внаслідок вулканічної активності у 2014-2015 роках.

Реклама

Попіл від виверження піднявся настільки високо, що приховав Землю з космосу, фото astro_kayla

Платформа, що піднялася з моря, зрештою з'єдналась з двома набагато старішими островами по обидва боки від нього. Останнє виверження просто розмило породи, і острів зник у глибинах океану.

Читайте також: Руйнівні цунамі та Вогняне Кільце: вчені попередили про катастрофи майбутнього

Цікаво. що при всій своїй вибуховій силі саме виверження було насправді відносно недовгим і невеликим, оскільки тривало менше 60 хвилин.

Вулканологам ще належить вирішити загадку виверження біля Тонга, фото Reuters

Справжня загадка полягає в тому, як таке відносно невелике виверження могло викликати такий великий вибух і цунамі.

Контекст