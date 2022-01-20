Взрыв вулкана в Тихом океане оказался мощнее 500 ядерных бомб

Извержение вулкана в Тихом океане было по силе как 500 атомных бомб / Фото: REUTERS
Извержение было настолько мощным, что остров Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай разорвало в клочья, при этом из океана выдвинулся новый остров. Взрыв было слышно даже на Аляске.
Читайте также: Пепел скрыл Землю и Солнце: жуткое извержение вулкана увидели с МКС (фото)
Ученые NASA выяснили, что он был эквивалентен 10 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. Пока подтверждена гибель троих человек, пишет NPR.
Предположительно, это было самое громкое извержение со времен Кракатау в 1883 году, отмечают исследователи, и его сила равна 500 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму американцами 6 августа 1945 года.
Взрыв оставил Тонгу в руинах: страна все еще отрезана от мира из-за разорванных подводных кабелей, а ее аэропорт все еще покрыт пеплом, что не позволяет самолетам приземлиться для оказания помощи.
Читайте также: В Тихом океане "проснулся Волк"
Цунами затопило западное побережье главного острова Тонгатапу, а на отдаленных островах ущерб был еще выше, включая остров Манго, где все дома были разрушены.
При этом остров Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который был полностью разрушен последним взрывом, существовал всего 6 лет. Дело в том, что он сам образовался в результате вулканической активности в 2014-2015 годах.
Платформа, которая поднялась из моря, в конечном итоге соединилась с двумя гораздо более старыми островами по обе стороны от него. Последнее извержение просто размыло породы и остров исчез в глубинах океана.
Читайте также: Разрушительные цунами и Огненное Кольцо: ученые предупредили о катастрофах будущего
Интересно. что при всей своей взрывной силе само извержение было на самом деле относительно недолгим и небольшим, так как длилось менее 60 минут.
Настоящая загадка заключается в том, как такое относительно небольшое извержение могло вызвать такой большой взрыв и цунами.
Контекст.
- Ранее мы писали, что украинские полярники засняли невероятное последствие извержения вулкана возле островного государства Тонга.
- Кроме того, жуткое извержение вулкана смогли записать на видео космические спутники: оно напоминало ядерный гриб.