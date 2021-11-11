Facebook заборонить орієнтувати рекламу на клієнтів, які цікавляться релігією чи ЛГБТ

Facebook та Instagram приберуть сексуальну орієнтацію з налаштувань реклами / Фото: Pixabay

З 19 січня 2022 року рекламодавці не зможуть більше налаштовувати рекламу в Facebook та Instagram за такими інтересами користувачів, як сексуальна орієнтація, релігія та політичні переконання.

Про це в офіційному блозі компанії на Facebook заявив віцепрезидент Meta Platforms з маркетингу товарів Грем Мадд.

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Рекламодавцям заборонять шукати користувачів також на основі їхньої взаємодії з контентом про здоров'я, расову або етнічну приналежність.

Тобто таргетувати рекламу на людей, які цікавляться темою одностатевих шлюбів, расизму, християнськими доктринами, з 2022 року не вийде.

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"Ми твердо переконані, що найкращий рекламний досвід є персоналізованим, – пояснив Мадд. – Водночас ми хочемо краще відповідати мінливим очікуванням людей та враховувати відгуки експертів у галузі цивільних прав".

Важливо запобігти зловживанням рекламодавцями запропонованими варіантами таргетування, додав він. У блозі наводяться приклади таргетингу, який буде недоступний за різними темами:

здоров'я: поінформованість про рак легень, Всесвітній день діабету, хіміотерапія тощо;

поінформованість про рак легень, Всесвітній день діабету, хіміотерапія тощо; сексуальна орієнтація: одностатеві шлюби, культура ЛГБТ та ін.;

одностатеві шлюби, культура ЛГБТ та ін.; релігія: католицька церква, єврейські свята etc;

католицька церква, єврейські свята etc; політика: політичні переконання, соціальні проблеми, організації та постаті.

Варіанти таргетингу за інтересами, які видалять, засновані не на фізичних чи особистих характеристиках людей, а на взаємодії з контентом на платформі, підкреслив Мадд.

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За його словами, рішення видалити озвучені вище параметри націлювання було непростим.

Компаніям в якості альтернативи радять комунікувати з людьми, яким вже сподобалася сторінка, відео або інший контент організації.

Також можна буде налаштовувати геотаргетинг для охоплення людей, що знаходяться поблизу магазинів компанії або в межах їх можливостей доставки, або використовувати дані сторінок клієнтів з їхнього дозволу.

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Паралельно компанія обіцяє ще більше розширити контроль користувачів над налаштуванням реклами у своїй стрічці.

Вже зараз люди можуть бачити менше реклами:

політичної;

пов'язаної з вихованням дітей;

про домашніх тварин;

алкоголю.

З 2022 року можна буде також відмовитись від реклами азартних ігор і читати менше непроханих порад про зниження ваги.

У 2021 році Facebook вже потрапляв у скандал через налаштування таргетування своєї реклами.

За даними Tech Transparency Project, платформа демонструвала рекламу аксесуарів для зброї та бронежилетів в ультраправих групах, які підтримують напад на Капітолій 6 січня у Вашингтоні.

Це спричинило обурення американських держчиновників. Так, сенатори Теммі Дакворт, Річард Блюменталь і Шеррод Браун (округ Колумбія) закликали гендиректора Facebook Марка Цукерберга "вжити негайних заходів".

Політики наголосили: блюзнірством є просувати товари, "призначені для оснащення білих націоналістів, неонацистів та інших місцевих екстремістів для участі у насильницькому повстанні та крамольній змові" проти Конституції та уряду США.

Протест сенаторів підтримали також генеральні прокурори Вашингтона, Іллінойсу, Нью-Джерсі та Массачусетсу.

Після цього Facebook пообіцяв заборонити рекламу аксесуарів для зброї принаймні на якийсь час:

"Ми вже забороняємо рекламу зброї, боєприпасів та апгрейдів для зброї, таких як глушники. Але тепер ми також заборонимо рекламу таких аксесуарів, як сейфи, жилети та кобура, у США".

За даними The Guardian, Meta генерує 98% свого доходу від рекламодавців, які можуть орієнтуватися на певні демографічні групи та споживачів. Минулого року компанія отримала виторг у $86 млрд.

Водночас зміна налаштувань реклами та реагування на скарги користувачів дає свої результати, запевняють у компанії.

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Так, поширеність ненависницьких висловлювань у Facebook знижується четвертий квартал поспіль, прозвітувала в останньому щоквартальному звіті Мета.

Зокрема, у третьому кварталі 2021 року на 10 тис. переглядів контенту припадало 0,03%, або 3 перегляди мови ворожнечі, а в другому – 0,05%. Щодня Facebook користуються майже 2 млрд людей.