Facebook и Instagram уберут сексуальную ориентацию из настроек рекламы / Фото: Pixabay

С 19 января 2022 года рекламодатели не смогут больше настраивать рекламу в Facebook и Instagram по таким интересам пользователей, как сексуальная ориентация, религия и политические убеждения.

Об этом в официальном блоге компании на Facebook заявил вице-президент Meta Platforms по маркетингу Грэм Мадд.

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Рекламодателям запретят искать пользователей также на основе их взаимодействия с контентом о здоровье, расовой или этнической принадлежности.

То есть, таргетировать рекламу на людей, интересующихся темой однополых браков, расизма, христианскими доктринами, с 2022 года не получится.

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"Мы твердо убеждены в том, что лучший рекламный опыт является персонализированным, – пояснил Мадд. – В то же время мы хотим лучше соответствовать меняющимся ожиданиям людей и учитывать отзывы экспертов в области гражданских прав".

Важно предотвратить злоупотребления рекламодателями предлагаемыми вариантами таргетинга, добавил он. В блоге приводятся примеры таргетинга, который будет недоступен по разным темам:

здоровье: осведомленность о раке легких, Всемирный день диабета, химиотерапия и так далее;

осведомленность о раке легких, Всемирный день диабета, химиотерапия и так далее; сексуальная ориентация: однополые браки, культура ЛГБТ и пр.;

однополые браки, культура ЛГБТ и пр.; религия: католическая церковь, еврейские праздники etc;

католическая церковь, еврейские праздники etc; политика: политические убеждения, социальные проблемы, организации и фигуры.

Варианты таргетинга по интересам, которые удалят, основаны не на физических или личных характеристиках людей, а на взаимодействии с контентом на платформе, подчеркнул Мадд.

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По его словам, решение удалить озвученные выше параметры таргетинга было непростым.

Компаниям в качестве альтернативы советуют коммуницировать с людьми, которым уже понравилась страница, видео или другой контент организации.

Также можно будет настраивать геотаргетинг для охвата людей, находящихся поблизости от магазинов компании или в пределах их возможностей доставки, либо же использовать данные страниц клиентов с их разрешения.

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Параллельно компания обещает еще больше расширить контроль пользователей над настройкой рекламы в своей ленте.

Уже сейчас люди могут видеть меньше рекламы:

политической;

связанной с воспитанием детей;

о домашних животных;

алкоголя.

С 2022 года можно будет также отказаться от рекламы азартных игр и читать меньше непрошенных советов о снижении веса.

В 2021 году Facebook уже попадал в скандал из-за настроек таргетирования своей рекламы.

По данным Tech Transparency Project, платформа демонстрировала рекламу аксессуаров для оружия и бронежилетов в ультраправых группах, поддерживающих нападение на Капитолий 6 января в Вашингтоне.

Это стало причиной возмущения американских госчиновников. Так, сенаторы Тэмми Дакворт, Ричард Блюменталь и Шеррод Браун (округ Колумбия) призвали гендиректора Facebook Марка Цукерберга "принять немедленные меры".

Политики подчеркнули: кощунственно продвигать товары, "предназначенные для оснащения белых националистов, неонацистов и других местных экстремистов для участия в насильственном восстании и крамольном заговоре" против Конституции и правительства США.

Протест сенаторов поддержали также генеральные прокуроры Вашингтона, Иллинойса, Нью-Джерси и Массачусетса.

После этого Facebook пообещал запретить рекламу аксессуаров для оружия по крайней мере на время:

"Мы уже запрещаем рекламу оружия, боеприпасов и апгрейдов для оружия, таких как глушители. Но теперь мы также запретим рекламу таких аксессуаров, как сейфы, жилеты и кобура, в США".

По данным The Guardian, Meta генерирует 98% своего дохода от рекламодателей, которые могут ориентироваться на определенные демографические группы и потребителей. В прошлом году компания получила выручку в $86 млрд.

В то же время изменение настроек рекламы и реагирование на жалобы пользователей дает свои плоды, заверяют в компании.

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Так, распространенность ненавистнических высказываний в Facebook снижается четвертый квартал подряд, отчиталась в последнем ежеквартальном отчете Мета.

В частности, в третьем квартале 2021 года на 10 тыс. просмотров контента приходилось 0,03%, или 3 просмотра языка вражды, а во втором – 0,05%. Ежедневно Facebook пользуются почти 2 млрд человек.