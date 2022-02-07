Facebook і Instagram можуть піти з Європи: чи зачепить це Україну

Facebook та Instagram можуть піти з Європи

Йдеться про розбіжності із регулюючими органами – оновлені європейські закони призначені для захисту конфіденційності користувачів.

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У четвер Meta подала річний звіт до Комісії з цінних паперів та бірж США, уточнивши, що компанія може повністю припинити роботу Instagram та Facebook у Європі, пише metro.

Раніше Facebook міг здійснювати трансатлантичну передачу даних за допомогою так званих угод Privacy Shield та Standard Contractual Clauses.

У липні 2020 року Європейський суд анулював Privacy Shield через порушення захисту даних, що зробило неможливим для Facebook обробку даних європейських користувачів із США.

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У серпні того ж року ірландські регулюючі органи запропонували призупинити передачу даних користувача з ЄС до США через недотримання правил захисту даних – GDPR.

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Оскільки Meta не змогла укласти нову угоду, вона загрожує повністю закрити свої послуги в низці країн:

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Великобританія

Австрія

Бельгія

Болгарія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Греція

Угорщина

Ірландія

Італія

Латвія

Литва

Люксембург

Мальта

Нідерланди

Польща

Португалія

Румунія

Словаччина

Словенія

Іспанія

Швеція

Великобританія

Україну це відключення поки не зачепить безпосередньо. Щоправда, це означає, що українці не зможуть спілкуватися у Facebook та Instagram зі своїми друзями з озвучених вище країн.

Лише питання часу, коли техногігант вирішить, чи варто виконувати свою загрозу щодо інших країн.

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