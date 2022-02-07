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Facebook і Instagram можуть піти з Європи: чи зачепить це Україну

Олександра Захарова
7 лютого, 20:21
Meta, якій належать Facebook і Instagram, заявила, що програми можуть перестати працювати в Європі

Facebook та Instagram можуть піти з Європи

Йдеться про розбіжності із регулюючими органами – оновлені європейські закони призначені для захисту конфіденційності користувачів.

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У четвер Meta подала річний звіт до Комісії з цінних паперів та бірж США, уточнивши, що компанія може повністю припинити роботу Instagram та Facebook у Європі, пише metro.

Раніше Facebook міг здійснювати трансатлантичну передачу даних за допомогою так званих угод Privacy Shield та Standard Contractual Clauses.

У липні 2020 року Європейський суд анулював Privacy Shield через порушення захисту даних, що зробило неможливим для Facebook обробку даних європейських користувачів із США.

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У серпні того ж року ірландські регулюючі органи запропонували призупинити передачу даних користувача з ЄС до США через недотримання правил захисту даних – GDPR.

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Оскільки Meta не змогла укласти нову угоду, вона загрожує повністю закрити свої послуги в низці країн:

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  • Великобританія
  • Австрія
  • Бельгія
  • Болгарія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Німеччина
  • Греція
  • Угорщина
  • Ірландія
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Люксембург
  • Мальта
  • Нідерланди
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Словаччина
  • Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Великобританія

Україну це відключення поки не зачепить безпосередньо. Щоправда, це означає, що українці не зможуть спілкуватися у Facebook та Instagram зі своїми друзями з озвучених вище країн.

Лише питання часу, коли техногігант вирішить, чи варто виконувати свою загрозу щодо інших країн.

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