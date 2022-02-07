Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Техно

Facebook и Instagram могут уйти из Европы: затронет ли это Украину

Александра Захарова
7 февраля, 20:21
Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram заявила, что приложения могут перестать работать в Европе

Facebook и Instagram могут уйти из Европы

Речь идет о разногласиях с регулирующими органами – обновленные европейские законы предназначены для защиты конфиденциальности пользователей.

Читайте также: В метавселенной Цукерберга произошло первое изнасилование

Реклама

В четверг Meta подала годовой отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, уточнив, что компания может полностью прекратить работу Instagram и Facebook в Европе, пишет metro.

Ранее Facebook мог осуществлять трансатлантическую передачу данных с помощью так называемых соглашений Privacy Shield и Standard Contractual Clauses.

В июле 2020 года Европейский суд аннулировал Privacy Shield из-за нарушений защиты данных, что сделало невозможным для Facebook обработку данных европейских пользователей из США.

Реклама

В августе того же года ирландские регулирующие органы предложили приостановить передачу пользовательских данных из ЕС в США из-за несоблюдения правил защиты данных – GDPR.

Читайте также: Новая антиутопия: зачем Facebook переименовали в Meta и что такое метавселенная

Поскольку Meta не смогла заключить новое соглашение, она угрожает полностью закрыть свои услуги в целом ряде стран:

Реклама
  • Великобритания
  • Австрия
  • Бельгия
  • Болгария
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Греция
  • Венгрия
  • Ирландия
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Люксембург
  • Мальта
  • Нидерланды
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Словакия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Великобритания

Украину это отключение пока не затронет напрямую. Правда, это означает, что украинцы не смогут общаться в Facebook и Instagram со своими друзьями из озвученных выше стран.

Пока вопрос времени, когда техногигант решит, стоит ли выполнять свою угрозу касательно остальных стран.

Ранее мы писали: