Facebook и Instagram могут уйти из Европы: затронет ли это Украину

Facebook и Instagram могут уйти из Европы

Речь идет о разногласиях с регулирующими органами – обновленные европейские законы предназначены для защиты конфиденциальности пользователей.

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В четверг Meta подала годовой отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, уточнив, что компания может полностью прекратить работу Instagram и Facebook в Европе, пишет metro.

Ранее Facebook мог осуществлять трансатлантическую передачу данных с помощью так называемых соглашений Privacy Shield и Standard Contractual Clauses.

В июле 2020 года Европейский суд аннулировал Privacy Shield из-за нарушений защиты данных, что сделало невозможным для Facebook обработку данных европейских пользователей из США.

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В августе того же года ирландские регулирующие органы предложили приостановить передачу пользовательских данных из ЕС в США из-за несоблюдения правил защиты данных – GDPR.

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Поскольку Meta не смогла заключить новое соглашение, она угрожает полностью закрыть свои услуги в целом ряде стран:

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Великобритания

Австрия

Бельгия

Болгария

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Ирландия

Италия

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Великобритания

Украину это отключение пока не затронет напрямую. Правда, это означает, что украинцы не смогут общаться в Facebook и Instagram со своими друзьями из озвученных выше стран.

Пока вопрос времени, когда техногигант решит, стоит ли выполнять свою угрозу касательно остальных стран.

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