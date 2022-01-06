Космічний монстр: нейтронна зірка спалахнула в небі, як мільярд сонць

Вчені зафіксували найяскравіший спалах нейтронної зірки / Фото: Wikipedia

Дослідникам вдалося зловити один із цих спалахів так званого магнетара та розрахувати коливання яскравості під час його виверження.

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Вчені виявили, що далека нейтронна зірка вивільнила стільки енергії, скільки наше Сонце виробляє за 100 тисяч років всього за 0,16 секунди, пише Scientific American.

Спалах, який вивчили вчені, отримав назву GRB2001415. Магнетар розташований у галактиці Скульптор – спіральній галактиці приблизно за 13 млн світлових років від Землі.

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Він є "справжнім космічним монстром", заявляють автори дослідження. Спалах виявив штучний інтелект у конвеєрі ASIM.

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Автори дослідження витратили більше року на аналіз двох секунд збору даних, розділивши подію на чотири фази. Це найдальший спалах магнетара, виявлений на сьогоднішній день.

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ДОВІДКА. Магнетар є нейтронною зіркою з виключно сильним магнітним полем. Остання утворюється, коли масивна зірка колапсує наприкінці свого життя.

Цікаво, що нейтронна зірка має масу приблизно від 1,3 до 2,5 сонячних, ув'язнених у невелику сферу діаметром лише 20 кілометрів.

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Речовина всередині такого об'єкта – настільки щільна, що кубик розміром із цукровий важить понад 1 млрд тонн, а гравітація така сильна, що зефір міг би вдарити по поверхні силою 1000 водневих бомб.

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