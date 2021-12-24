Екран на будь-який смак: з'явився телевізор, який можна лизати

З'явився екран, який можна лизати, щоб спробувати різні смаки / Фото: REUTERS
Пристрій під назвою Taste the TV – TTTV – використовує карусель з 10 каністр зі смаковими добавками, що розпорошуються в комбінації для створення смаку конкретної їжі.
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Потім зразок аромату котиться на гігієнічній плівці на плоскому екрані телевізора, щоб глядач міг його спробувати, пише Reuters.
За словами професора Університету Мейдзі Хомей Міяшита, в епоху COVID-19 такі технології можуть покращити способи зв'язку людей та взаємодії із зовнішнім світом.
Міяшита працює з командою приблизно з 30 студентів, які створили безліч пристроїв для ароматизації, зокрема виделку, яка робить смак їжі більш насиченим.
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Прототип TTTV він зібрав сам у 2021 році, а створення комерційної версії буде коштувати близько 875 доларів.
За словами японця, екран може бути використаний для дистанційного навчання сомельє та кухарів, а також дегустації по мережі.
Технологія розпилення також може спрацювати для програм, що надають смак піци чи шоколаду шматку підсмаженого хліба.
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Він також сподівається створити платформу, на якій користувачі зможуть завантажувати смаки з усього світу та насолоджуватися ними, як зараз музикою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Sony створила нові датчики камер для смартфонів.