Экран на любой вкус: появился телевизор, который можно лизать

Появился экран, который можно лизать, чтобы попробовать разные вкусы / Фото: REUTERS
Устройство под названием Taste the TV – TTTV – использует карусель из 10 канистр со вкусовыми добавками, которые распыляются в комбинации для создания вкуса конкретной еды.
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Затем образец аромата катится на гигиенической пленке по плоскому экрану телевизора, чтобы зритель мог его попробовать, пишет Reuters.
По словам профессора Университета Мэйдзи Хомей Мияшита, в эпоху COVID-19 такие технологии могут улучшить способы связи людей и взаимодействия с внешним миром.
Мияшита работает с командой из примерно 30 студентов, которые создали множество устройств для ароматизации, в том числе вилку, которая делает вкус еды более насыщенным.
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Прототип TTTV он собрал сам в 2021 году, а создание коммерческой версии будет стоить около 875 долларов.
По словам японца, экран может быть использован для дистанционного обучения сомелье и поваров, а также дегустации по сети.
Технология распыления также может сработать для приложений, придающих вкус пиццы или шоколада куску поджаренного хлеба.
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Он также надеется создать платформу, на которой пользователи смогут скачивать вкусы со всего мира и наслаждаться ими, как сейчас музыкой.
Напомним, ранее сообщалось, что Sony создала новые датчики камер для смартфонов.