Донька Шепарда також злітає у космос

Лора Шепард Черчлі, старша дочка Алана Шепарда – першого американця, що полетів у космос – приєднається до місії Blue Origin 9 грудня. Раніше Китай зібрався відправити місію на Марс 2033 року.

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Зараз ракета New Shepard готується до свого третього польоту із екіпажем. На борт зійдуть шестеро людей. У попередніх місіях брали участь четверо, пише digitaltrends.

Ракета вирушить на висоту майже 100 км, до так званої межі космосу.

"Мені подобається говорити: справжній Shepard літатиме на New Shepard. Я дуже пишаюся спадщиною свого батька. Він досі – єдина людина, яка грала на Місяці в гольф", – каже Лаура, коментуючи те, що ракету назвали на честь батька.

На борт капсули також піднімуться філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, засновник Bess Ventures Лейн Бесс, його син Кемерон і ведучий "Доброго ранку, Америка" Майкл Стрехен.

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Лейн та Кемерон стануть першою парою з батька та дитини, які разом полетять у космос.

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Шепард Черчлі та Стрехен описуються Blue Origin як "почесні гості", тоді як інші, схоже, заплатили за політ, але суми не розголошуються.

Blue Origin прагне до запуску регулярної послуги комерційного космічного туризму, хоча вчені та студенти також зможуть використати польоти для проведення експериментів.

Компанія Безоса конкурує з Virgin Galactic та SpaceX у цій сфері, тому віп-гості – спосіб привернути увагу до проєкту.

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Наприклад, другий пілотований політ у жовтні 2021 включав легенду Star Trek Вільям Шатнер.

Раніше також повідомлялося, що США доручили розробку перехоплювача для гіперзвукових ракет Одночасно трьом компаніям.