До 100 метеорів на годину: коли і де можна подивитися яскраві зорепади грудня

Метеорні потоки можна буде спостерігати у грудні кілька разів, але яскраве світло Місяця цьому заважатиме. / Фото: Getty Images

Радіант метеорного потоку Гемініди розміщується неподалік зірки Кастор у сузір'ї Близнюків, розповіли у Головній астрономічній обсерваторії НАН України.

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Найкраще спостерігати це явище близько трьох годин, коли Місяць уже зайде за обрій, радять в обсерваторії, повідомляє НАН України.

За сприятливої погоди можна буде помилуватися чудовою картиною зимових сузір'їв – Оріона, Тельця, Возничого – під інтенсивним зорепадом, каже вчений-астроном Іван Крячко.

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"За прогнозами, протягом години вилітатиме близько 100 метеорів", – розповів астроном.

Гемініди – один із найпотужніших метеорних потоків. У 2011 році, наприклад, він дав сплеск до 200 метеорів на годину. Але він не єдиний цього місяця.

Де і коли дивитися Гемініди

Спостерігати за зорепадом можна буде по всьому світу, зокрема й в Україні. Найкраще цей метеорний потік видно з Північної півкулі, але його можна побачити й у південних широтах.

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Гемініди – найяскравіший зірковий потік грудня Відео: Wikipedia

Найкращий час для спостережень – два години, проте 13-14 грудня Яскравий Місяць зайде за обрій лише о 4 годині ранку, залишивши спостерігачам всього пару годин темряви до сходу Сонця.

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Пік активності цього зорепада з радіантом у сузір'ї Волос Вероніки потрапляє на 16 грудня, період активності – на 12-23 грудня.

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Це слабкий метеорний потік із невідомим батьківським тілом, і як уже говорилося, умови для спостереження цього року погані через майже повний місяць.

Тим не менш, теоретично його можна спостерігати по всьому світу, зокрема і з України, але, ймовірно, світло супутника Землі приховає метеори.

Лео Мінориди: чи будуть видні

Пік активності цього метеорного потоку із сузір'я Малого Лева потрапляє на 19 грудня, період активності – на 5 грудня 2021 року – 4 лютого 2022 року.

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Можна спостерігати по всьому світові, але в пік активності метеори сховає Місяць. Хороша новина полягає в тому, що цей зірковий потік можна буде переглянути вже після піку.

Грудневі Лео Мінориди залишаються активними протягом тривалого часу, тому цілком можливо, що їх можна буде спостерігати у січні-лютому.

Урсіди: де і коли дивитися

Період активності цього яскравого зорепаду потрапляє на 16-26 грудня, пік – на 22 грудня. Розташування радіанта: сузір'я Малої Ведмедиці.

Можна спостерігати в Північній півкулі або в трансляціях, якщо йдеться про Україну. Зорепад також розганяється до 100 метеорів за годину.

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З цим потоком ті ж проблеми, що й з іншими: метеори досягнуть свого піку лише через три дні після повного місяця, коли Місяць ще яскраво висвітлюватиме небо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що NASA запустило космічний корабель прямо в астероїд.

Крім того, на цей корабель встановили український оптичний прилад під назвою Люк. Він зніме процес зміни курсу астероїда разом із приладом NASA – принцесою Леєю.