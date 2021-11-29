Білим людям доведеться стати темнішим, щоб вижити у новому кліматі

Внаслідок глобального потепління шкіра людей стане темнішою / Фото: Pixabay

Зміна клімату та глобальне потепління прискорили темпи адаптації тварин, але невдовзі зміняться і люди.

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Зокрема, через потепління збільшиться вироблення меланіну – пігменту, який "відповідає" за колір шкіри, волосся та очей, пише Sasapost.

Отже, шкіра білих людей з часом стане темнішою. Люди з темною шкірою краще переноситимуть екстремальні температури.

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Водночас, щоб вижити, люди з білою шкірою повинні адаптуватися, змінивши рівні секреції меланіну.

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Згідно з дослідженням Кембриджського університету, клімат змінить також розміри тіла та мозку людини.

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Ці розміри змінювалися неодноразово. Холод їх збільшував, а тепло, навпаки, зменшувало. Через нинішнє глобальне потепління тіло і мозок людини стануть меншими.

В результаті люди зіткнуться з проблемами з пам'яттю, промовою, труднощами у навчанні та зниженням мозкового кровообігу.

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Звичайно, зміни клімату – це не лише проблема людини. Тварин теж доводиться адаптуватися, щоб вижити.

Наприклад, дзьоб у кількох видів австралійських папуг, а також у північноамериканського співочого птаха, збільшився на 10% із 1871 року.

У деяких видів мишей змінився розмір хвоста, ряд птахів зменшився щоб краще підготувати себе до нових кліматичних умов.

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Руда білка змінила період спарювання, щоб пристосуватися до зміни клімату, також зробили окремі види птахів.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, чому фараони покинули будувати піраміди.

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