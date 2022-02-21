Apple покаже щонайменше сім нових Mac і нову ОС: коли це відбудеться

Apple презентує нові комп'ютери та iPhone / Фото: Apple

Як очікується, новий чіп М2 буде продуктивнішим за М1, але водночас все ще поступатиметься M1 Pro та M1 Max.

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Як мінімум чотири оновлені пристрої отримають М2, один з комп'ютерів отримає Apple Silicon, пише Bloomberg.

Що стосується конкретного списку, Apple презентує в 2022 наступні Mac:

Mac mini із чіпом M1 Pro;

13-дюймовий MacBook Pro з чіпом M2;

Mac mini із чіпом M2;

24-дюймовий iMac із чіпом M2;

оновлений MacBook Air із чіпом M2;

більший iMac Pro з чіпами M1 Pro та M1 Max;

Mac Pro половинного розміру Apple Silicon.

Крім того, компанія оновить операційну систему: Apple готується до виходу iOS 15.4 останнього великого оновлення перед iOS 16. Анонс запланований у першій половині березня 2022 року.

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Розробка майбутньої операційної системи – iOS 16 просувається гладко, запевняють розробники. У березні користувачам також презентують iPhone SE третього покоління та нові iPad.

Друга презентація від Apple запланована на кінець весни або на початок літа 2022 року. Інсайдери пишуть, що це може статися на конференції WWDC 2022.

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