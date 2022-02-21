Apple покажет минимум семь новых Mac и новую ОС: когда это произойдет

Apple презентует новые компьютеры и iPhone / Фото: Apple

Как ожидается, новый чип М2 будет производительней М1, но при этом все еще будет уступать M1 Pro и M1 Max.

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Как минимум четыре обновленных устройства получат М2, один из компьютеров получит Apple Silicon, пишет Bloomberg.

Что касается конкретного списка, Apple презентует в 2022 году следующие Mac:

Mac mini с чипом M1 Pro;

13-дюймовый MacBook Pro с чипом M2;

Mac mini с чипом M2;

24-дюймовый iMac с чипом M2;

обновленный MacBook Air с чипом M2;

более крупный iMac Pro с чипами M1 Pro и M1 Max;

Mac Pro половинного размера с Apple Silicon.

Кроме того, компания обновит и операционную систему: Apple готовится к выходу iOS 15.4 - последнего большого обновления перед iOS 16. Анонс запланирован в первой половине марта 2022.

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Разработка будущей операционки - iOS 16 продвигается гладко, заверяют разработчики. В марте пользователям также презентуют iPhone SE третьего поколения и новые iPad.

Вторая презентация от Apple запланирована на конец весны или же на начало лета 2022 года. Инсайдеры пишут, что это может произойти на профильной конференции WWDC 2022.

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