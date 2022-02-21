Антарктида на межі катастрофи: материк тане та покривається квітами

Антарктида швидко зеленіє, але це погано / Фото: Wikipedia, Pixabay

Отримані дані свідчать про те, що планета, можливо, досягла критичної точки у цій тендітній віддаленій екосистемі.

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Нове дослідження було присвячене двом квітковим рослинам, що ростуть в Антарктиді, Deschampsia antarctica та Colobanthus quitnsis, пише Science Alert.

Дослідники виміряли зростання та розповсюдження цих рослин на невеликому субантарктичному острові під назвою Острів Сігні з 2009 по 2019 рік.

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Обидві рослини зростали швидше з кожним роком у міру підвищення температури, що команда пов'язує із потеплінням літнього повітря. Також це пов'язано зі скороченням популяції морських котиків, що витоптують рослини.

У період з 1960 по 2011 рік температура повітря збільшувалася на 0,02 градуси за Цельсієм щороку, але після чотирирічного різкого похолодання вона стала зростати зі швидкістю 0,25 градуси на рік.

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Хоча все це може бути гарною новиною для рослин, це не піде на користь регіону в цілому – це дуже тонко збалансоване середовище, і Антарктида перебуває під серйозною загрозою.

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