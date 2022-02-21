Антарктида на грани катастрофы: материк тает и покрывается цветами

Антарктида стремительно зеленеет, но это плохо / Фото: Wikipedia, Pixabay
Полученные данные свидетельствуют о том, что планета, возможно, достигла критической точки в этой хрупкой удаленной экосистеме.
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Новое исследование было посвящено двум цветковым растениям, произрастающим в Антарктиде, Deschampsia antarctica и Colobanthus quitnsis, пишет Science Alert.
Исследователи измерили рост и распространение этих растений на небольшом субантарктическом острове под названием Остров Сигни с 2009 по 2019 год.
Оба растения росли быстрее с каждым годом по мере повышения температуры, что команда связывает с потеплением летнего воздуха. Также это связано с сокращением популяции морских котиков, вытаптывающих растения.
В период с 1960 по 2011 год температура воздуха увеличивалась на 0,02 градуса по Цельсию каждый год, но после четырехлетнего резкого похолодания она стала расти со скоростью 0,25 градуса в год.
Хотя все это может быть хорошей новостью для растений, это не пойдет на пользу региону в целом – это очень тонко сбалансированная среда, и Антарктида находится под серьезной угрозой.
Ранее мы писали:
- Арктика начнет активно таять к концу XXI века. Это может привести к вымиранию ряда животных и затоплению целых регионов.
- Ледник размером с Британию откалывается от Антарктиды. На плавучей части ледника Туэйтса в ближайшие пять-десять лет могут произойти катастрофические изменения.
- Ученые опубликовали результаты исследования о "жизни" гигантского айсберга, отколовшегося от Антарктиды еще в 2017 году. Он дрейфовал в море три с половиной года.