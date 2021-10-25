Попытки были: астронавты не позволили российской съемочной группе сломать МКС

17 октября съемочная группа фильма "Вызов" вернулась на землю. Они пробыли в российском сегменте МКС 12 дней.
Сразу после отлета киношников астронавты признались, что на МКС нужно навести порядок.
"Сейчас будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось. Бардак на российском сегменте", – сообщил космонавт Антон Шкаплеров, которого цитирует РИА Новости.
Кстати, во время подготовки к возвращению на Землю корабль Союз МС-18 случайно развернул МКС, из-за чего орбитальная станция вышла из строя на некоторое время.
А накануне стало известно, что съемочная группа к тому же пыталась сломать космическую станцию, но им не дали этого сделать астронавты.
"Мы не позволили ничего сломать. Попытки были: все-таки человек, резко попавший на МКС и начавший работать очень активно, естественно, требует большей заботы о себе, чем просто космонавт, попавший на станцию, который постепенно проходит адаптацию, постепенно вливается в работу", – рассказал ТАСС другой астронавт Олег Новицкий.
В то же время актриса фильма Юлия Пересильд подчеркнула, что "киноэкипаж" не нанес ущерба станции. "Дырок мы не сделали, туалет не сломали", – добавила она.
А режиссер картины Клим Шипенко признался, что часто бился головой на МКС, его выручал шлем.
Жанр фильма "Вызов" – космическая драма. Согласно сюжету киноленты, женщина-врач в течение месяца вынуждена готовиться к полету в космос, чтобы спасти жизнь астронавту, находящемуся на МКС.