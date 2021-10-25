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Попытки были: астронавты не позволили российской съемочной группе сломать МКС

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
25 октября, 11:11
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На международной космической станции продолжают наводить порядок после возвращения на землю российской съемочной группы. Астронавтам приходилось следить за гостями, чтобы они ничего не сломали
Астронавтам пришлось защищать МКС от гостей из России
Астронавтам пришлось защищать МКС от гостей из России / Фото: Twitter

17 октября съемочная группа фильма "Вызов" вернулась на землю. Они пробыли в российском сегменте МКС 12 дней.

Сразу после отлета киношников астронавты признались, что на МКС нужно навести порядок.

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"Сейчас будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось. Бардак на российском сегменте", – сообщил космонавт Антон Шкаплеров, которого цитирует РИА Новости.

Кстати, во время подготовки к возвращению на Землю корабль Союз МС-18 случайно развернул МКС, из-за чего орбитальная станция вышла из строя на некоторое время.

Экипаж Союз МС-18 успешно вернулся на Землю
Экипаж Союз МС-18 успешно вернулся на Землю / Фото: Twitter

А накануне стало известно, что съемочная группа к тому же пыталась сломать космическую станцию, но им не дали этого сделать астронавты.

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"Мы не позволили ничего сломать. Попытки были: все-таки человек, резко попавший на МКС и начавший работать очень активно, естественно, требует большей заботы о себе, чем просто космонавт, попавший на станцию, который постепенно проходит адаптацию, постепенно вливается в работу", – рассказал ТАСС другой астронавт Олег Новицкий.

В то же время актриса фильма Юлия Пересильд подчеркнула, что "киноэкипаж" не нанес ущерба станции. "Дырок мы не сделали, туалет не сломали", – добавила она.

А режиссер картины Клим Шипенко признался, что часто бился головой на МКС, его выручал шлем.

Жанр фильма "Вызов" – космическая драма. Согласно сюжету киноленты, женщина-врач в течение месяца вынуждена готовиться к полету в космос, чтобы спасти жизнь астронавту, находящемуся на МКС.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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