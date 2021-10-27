Youtube объявил войну скрытой рекламе в детских видео

YouTube начинает войну против детских каналов с некачественным контентом. Такие видео больше не будут монетизироваться

Youtube будет больше заботиться о детях

YouTube в ноябре начнет демонетизировать некоторые каналы, предназначенные для детей, если их контент некачественный, поощряет негативное поведение или отношение или является сильно коммерческим.

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Компания ранее предупреждала, что такой контент больше не будет иметь права на включение в специальное приложение YouTube Kids, но со следующего месяца YouTube также начнет применять новые политики монетизации.

YouTube впервые объявил о своих планах по усилению защиты несовершеннолетних в августе. В компании обещали изменить настройки для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет, чтобы сервис напоминал о перерыве и сне, а также перестал использовать данные для таргетинга рекламы.

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Перед этим ряд групп по защите прав потребителей оказывали давление на YouTube и регулирующие органы, чтобы они запретили подобные видео, стирающие границы между контентом и рекламой, сообщает techcrunch.com.