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Youtube объявил войну скрытой рекламе в детских видео

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
27 октября, 09:37
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YouTube начинает войну против детских каналов с некачественным контентом. Такие видео больше не будут монетизироваться
Youtube будет больше заботиться о детях
Youtube будет больше заботиться о детях

YouTube в ноябре начнет демонетизировать некоторые каналы, предназначенные для детей, если их контент некачественный, поощряет негативное поведение или отношение или является сильно коммерческим.

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Компания ранее предупреждала, что такой контент больше не будет иметь права на включение в специальное приложение YouTube Kids, но со следующего месяца YouTube также начнет применять новые политики монетизации.

YouTube впервые объявил о своих планах по усилению защиты несовершеннолетних в августе. В компании обещали изменить настройки для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет, чтобы сервис напоминал о перерыве и сне, а также перестал использовать данные для таргетинга рекламы.

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Перед этим ряд групп по защите прав потребителей оказывали давление на YouTube и регулирующие органы, чтобы они запретили подобные видео, стирающие границы между контентом и рекламой, сообщает techcrunch.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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