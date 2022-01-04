Золото над ледяной шапкой: китайский зонд снял северный полюс Марса

Китайский зонд снял ледяную шапку Марса / Фото: CNSA/PEC
Зонд сделал селфи, снятые небольшой камерой, которая вылетела из орбитального аппарата над Красной планетой и позже отправила снимки кораблю через Wi-Fi.
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Новые изображения показывают сам золотой зонд Tianwen 1 над северным полюсом Красной планеты, с его солнечными батареями и антеннами, пишет Space.
Также космический корабль сфотографировал вид на северную ледяную шапку Красной планеты.
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Tianwen 1 находится на орбите Красной планеты с февраля 2021 года и выпустил марсоход Zhurong для посадки в мае прошлого года.
Орбитальный аппарат уже проделал похожий трюк на пути к Марсу, сделав снимки зонда, находящегося в глубоком космосе.
Контекст.
- Ранее мы писали, что за год на Марсе марсоход Perseverance сделал более 100 тысяч снимков.
- Также ученый NASA заявил, что люди смогут сделать Марс и Венеру пригодными для жизни.