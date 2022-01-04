Золото над крижаною шапкою: китайський зонд зняв північний полюс Марса

Китайський зонд зняв крижану шапку Марса / Фото: CNSA/PEC
Зонд зробив селфі, зняті невеликою камерою, яка вилетіла з орбітального апарату над Червоною планетою та пізніше відправила знімки кораблю через Wi-Fi.
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Нові зображення показують сам золотий зонд Tianwen 1 над північним полюсом Червоної планети, з його сонячними батареями та антенами, пише Space.
Також космічний корабель сфотографував вид на північну крижану шапку Червоної планети.
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Tianwen 1 знаходиться на орбіті Червоної планети з лютого 2021 року та випустив марсохід Zhurong для посадки у травні минулого року.
Орбітальний апарат уже зробив схожий трюк по дорозі до Марса, зробивши знімки зонда, що у глибокому космосі.
Контекст
- Раніше ми писали, що за рік на Марсі марсохід Perseverance зробив понад 100 тисяч знімків.
- Також вчений NASA заявив, що люди зможуть зробити Марс та Венеру придатними для життя.