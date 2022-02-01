Метавселенная близко: Sony купила студию видеоигр, от которой отказался Microsoft

Sony купил создателя Halo - студию, от которой отказалась Microsoft
После того, как Microsoft купил создателя Warcraft за 70 млрд долларов, Sony – одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся видеоиграми, решила пойти по стопам Билла Гейтса.
Читайте также: Warcraft 3 стала самой ненавистной игрой в мире: Blizzard возвращает деньги
Сейчас Bungie делает популярную игровую франшизу Destiny и была первоначальным разработчиком Halo, пишет CBS News.
Шаг Sony обостряет конкуренцию с Microsoft – ведь игры Bungie рассчитаны именно на Xbox, принадлежащий компании Гейтса, как, впрочем, и Halo.
Microsoft ранее владел и Bungie, но отказался от самой игровой студии в 2007 году, оставив себе только интеллектуальные права на франшизу Halo.
Sony заверила, что Bungie проложит работу в статусе независимой дочерней студии с собственным руководством, и авторов игр не будут ограничивать в выборе платформ.
Это означает, что Sony не обязывает Bungie немедленно перевести свои игры на Play Station, но ищет способ конкурировать с Microsoft, совершившему крупнейшую сделку в истории видеоигр.
Интересно, что Bungie базируется недалеко от штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон. Подразделение видеоигр Sony сосредоточено в Сан-Матео, Калифорния.
Ранее мы писали:
- Выпуск второй части легендарного украинского S.T.A.L.K.E.R отложили до конца года – создатели объяснили, почему.
- Тем временем хакер умудрился запустить легендарную игру Doom с помощью дискового телефона.
- Готовясь ко всемирному погружению в метавселенную, компания Sony в 2021 году также показала прототип новой гарнитуры виртуальной реальности с OLED-дисплеями.