Метавсесвіт близько: Sony купила студію відеоігор, від якої відмовився Microsoft

Sony купив творця Halo – студію, від якої відмовилася Microsoft
Після того як Microsoft купив творця Warcraft за 70 млрд доларів, Sony – одна з найбільших у світі компаній, що займаються відеоіграми, вирішила піти стопами Білла Гейтса.
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Зараз Bungie робить популярну ігрову франшизу Destiny і була початковим розробником Halo, пише CBS News.
Крок Sony загострює конкуренцію з Microsoft – адже ігри Bungie розраховані саме на Xbox, належить компанії Гейтса, як, втім, і Halo.
Microsoft раніше володів і Bungie, але відмовився від самої ігрової студії в 2007 році, залишивши собі тільки інтелектуальні права на франшизу Halo.
Sony запевнила, що Bungie прокладе роботу у статусі незалежної дочірньої студії з власним керівництвом, та авторів ігор не обмежуватимуть у виборі платформ.
Це означає, що Sony не зобов'язує Bungie негайно перекласти свої ігри на Play Station, але шукає спосіб конкурувати з Microsoft, який зробив найбільшу угоду в історії відеоігор.
Цікаво, що Bungie базується неподалік штаб-квартири Microsoft в Редмонді, штат Вашингтон. Підрозділ відеоігор Sony зосереджений у Сан-Матео, Каліфорнія.
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