В желудке крокодила обнаружили "динозавра-утенка"

Динозавры размером с утят стали пищей для крокодилов
Длина доисторического чудовища – 2,5-метра, его прозвали "Сломанным убийцей динозавров", был обнаружен на овцеводческой ферме в глубинке Квинсленда.
Читайте также: Динозавры могли вымереть от кашля: ученые нашли первые доказательства
Считается, что ему более 95 млн лет, а в его желудке обнаружены останки молодого маленького динозавра, пишет ABC News.
Это первые скелетные останки орнитопода, зарегистрированные в этом регионе, и первое свидетельство того, что крокодилы питались динозаврами в Австралии.
Открытие предполагает, что динозавры были важной частью пищевой сети мелового периода, при этом они не были ее вершиной.
Орнитоподы, мелкие травоядные с клювами и щеками, полными зубов, бродили по Земле более 100 млн лет назад.
Это были симпатичные маленькие динозавры размером немного больше курицы, которые весили около 1,2 кг. Чем-то они напоминали утят. Ученые продолжат искать окаменелости крокодилов.
Ранее мы писали:
- Около 200 миллионов лет назад та же вулканическая активность, которая уничтожила четверть жизни на Земле, помогла создать Атлантический океан.
- Жизнь на Марсе могла существовать не так давно, но ее могли уничтожить такие же катастрофы, как убившая динозавров.
- Ученые провели исследование и выяснили, как долго вылуплялись яйца двух видов вымерших динозавров.