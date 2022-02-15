У шлунку крокодила виявили "динозавра-каченя"

Динозаври розміром з каченят стали їжею для крокодилів
Довжина доісторичного чудовиська – 2,5-метра, його прозвали "Зламаним вбивцею динозаврів", виявили на вівчарській фермі в глибинці Квінсленда.
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Вважається, що йому понад 95 млн років, а у його шлунку виявлено останки молодого маленького динозавра, пише ABC News.
Це перші скелетні останки орнітоподу, зареєстровані в цьому регіоні та перше свідчення того, що крокодили харчувалися динозаврами в Австралії.
Відкриття припускає, що динозаври були важливою частиною харчової мережі крейдового періоду, у своїй вони були її вершиною.
Орнітоподи, дрібні травоїдні з дзьобами та щоками, повними зубів, бродили Землею понад 100 млн років тому.
Це були симпатичні маленькі динозаври розміром трохи більше курки, які важили близько 1,2 кг. Чимось вони нагадували каченят. Вчені продовжать шукати скам'янілості крокодилів.
Раніше ми писали:
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- Життя на Марсі могло існувати нещодавно, але його могли знищити такі ж катастрофи, як убила динозаврів.
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