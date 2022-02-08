Когда на месте Москвы еще жабы квакали: в Хмельницком нашли древние артефакты

Древние артефакты возрастом от 1000 лет переданы музею
Уникальные находки обнаружили на улице Каменецкой, 11/1 при обследовании участка, где велись земляные работы под строительство торгово-офисного центра.
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Их нашел 1 февраля 2022 года известный исследователь истории города Хмельницкого и Подолья Владимир Захарьев, пишет музей истории Хмельницкого в Facebook.
Древняя корчма
Участок расположен в одном из древнейших кварталов города, в районе улицы Старогородской, недалеко от собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Находки подтолкнули к выводу, что более 1200 лет назад там размещалась корчма. Об этом говорят днища и стенки бочонков и деревянная пробка от емкости для вина или кваса в древнем подвале.
В это время Америка еще не была открыта (XVI век) и не существовало, например, Москвы (как минимум до XI века).
Очевидно, он использовался как склад для алкогольной продукции. На это указывают также разбитые стеклянные бокалы, рюмки, штофы и чашки кофе.
Подтверждением стала и помойка во дворе, где найдены фрагменты стеклянных изделий, глиняной посуды и вываренных костей домашних животных и птицы.
Уникальные инструменты и посуда
Среди прочего археолог обнаружил уникальное гало – округлый стеклянный инструмент диаметром 9,8 см для разглаживания тонких тканей и кружева.
Предмет особой гордости археолога – найденные фрагменты керамического лепного сосуда VI-VIII века нашей эры со следами затирания травой.
Захарьев передал артефакты музею, и в скором времени они будут представлены для обозрения жителей и гостей города.
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