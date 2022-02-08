Коли на місці Москви ще жаби квакали: у Хмельницькому знайшли давні артефакти

Стародавні артефакти віком від 1000 років передані музею

Унікальні знахідки виявили на вулиці Кам'янецькій, 11/1 під час обстеження ділянки, де велися земляні роботи під будівництво торговельно-офісного центру.

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Їх знайшов 1 лютого 2022 відомий дослідник історії міста Хмельницького та Поділля Володимир Захар'єв, пише музей історії Хмельницького у Facebook.

Стародавня корчма

Ділянка розташована в одному з найдавніших кварталів міста, в районі вулиці Старогородської, неподалік собору Різдва Пресвятої Богородиці.

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Знахідки підштовхнули до висновку, що більше 1200 років тому там розташовувалася корчма. Про це говорять днища та стінки діжок та дерев'яна пробка від ємності для вина або квасу у стародавньому підвалі.

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У цей час Америка ще не була відкрита (XVI століття) і не існувало, наприклад, Москви (як мінімум до XI століття).

Очевидно, він використовувався як склад для алкогольної продукції. На це вказують також розбиті скляні келихи, чарки, штофи та чашки кави.

Підтвердженням став і смітник у дворі, де знайдено фрагменти скляних виробів, глиняний посуд і виварені кістки домашніх тварин і птиці.

Унікальні інструменти та посуд

Серед іншого археолог виявив унікальне гало – округлий скляний інструмент діаметром 9,8 см для розгладжування тонких тканин та мережива.

Предмет особливої гордості археолога – знайдені фрагменти керамічної ліпної посудини VI-VIII століття нашої ери зі слідами затирання травою.

Захар'єв передав артефакти музею, і незабаром вони будуть представлені для огляду мешканцями та гостями міста.

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