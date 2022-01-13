Украинский спутник летит в космос: как долго проработает и почему сломался прошлый

"Сич-2-30" проработает как минимум на два года дольше предшественника / Фото: КБ "Южное"

Спутник Сич-2-30 отправляется в космос 13 января в 17-25 по киевскому времени с мыса Канаревал во Флориде.

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Его запустят с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Отделение спутника от ракеты и выход на орбиту должны состояться в 18:50 по Киеву. Трансляцию можно смотреть здесь.

Первые изображения со спутника Сич-2-30 должны быть отправлены на Землю через несколько часов после запуска. Что известно об украинском космическом аппарате?

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Что будет делать и сколько проработает

Срок эксплуатации спутника, по данным Госкосмоса Украины, составит три года. Сич-2-30 предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли.

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Он сможет делать их в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Кроме этого, спутник используют для мониторинга ионосферы.

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"Сич-2-30" будет снимать леса, поля, реки, инженерные сооружения, скопления техники. Например, аппарат увидит карпатские леса и найдет места незаконных вырубок.

Кроме того, спутник изучит процессы загрязнения рек и морей, сделает картографические измерения.

Характеристики Сич-2-30 – от массы до накопителя

По сути, запускаемый 13 января Сич-2-30 – это модификация Сич-2, которая, в свою очередь, была несколько доработанной версией EgyptSat-1. "Сич-2" Украина запустила еще в 2011 году.

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Общая масса украинского спутника составляет около 210 кг при 40 кг полезной нагрузки.

Разрешение будет примерно 6,1 м при ширине полосы съемки примерно 36,5 км. Накопитель для данных сможет собрать 10 Гб информации. Разработало спутник "Конструкторское Бюро "Южное" им. М. К. Янгеля".

Как планы по "Сич-2" накрылись из-за России

Хотя "Сич-2-30" является прямым преемником Сечь-2, между ними есть отличия.

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Например, некачественные компоненты заменили качественными и доработали программное обеспечение. Теперь он сможет проработать чуть дольше предыдущей версии.

Кроме того, больше шансов на то, что работа пойдет по плану – ведь в прошлый раз спутник отправляли на орбиту ракетой Днепр-1 с привлечением российских компаний.

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Сам запуск состоялся в Оренбургской области России в августе 2011, и уже в декабре 2012 связь с "Сич-2" потеряли. Как оказалось, проблема была в элементе питания российского производства.

"Сич-2-30", в свою очередь, разработали уже без российских деталей (некоторые поставлялись из Европы и Южной Кореи), да и запускают на американской ракете непосредственно из США.

Контекст.