Ученый выяснил, откуда берется водяной пар на спутнике Сатурна

На спутнике Сатурна может быть не только океан / Фото: Wikipedia

Скрытый океан делает Энцелад одним из лучших мест для поиска жизни в Солнечной системе.

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Концепции будущих миссий на спутник Сатурна основаны на идее, что взятие образцов шлейфов позволит напрямую проверить содержимое океана, пишет Science News.

Дело в том, что вода могла поступать из карманов водянистой кашицы в ледяной оболочке спутника.

Большинство ученых убедились в том, что гейзеры происходят из трещин в раковинах, которые доходят до соленого подземного моря.

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Это не означает, что на Энцеладе нет океана – почти наверняка он есть. Тем не менее, шансы найти жизнь на спутнике Сатурна увеличиваются.

Контекст.

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Напомним, ранее сообщалось, что впервые вне Солнечной системы нашли планету с магнитным полем.

Тем временем ученые выяснили, что древние греки действительно смогли создать аналоговый компьютер.