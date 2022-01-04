Вчений з'ясував, звідки береться водяна пара на супутнику Сатурна

На супутнику Сатурна може бути не тільки океан / Фото: Wikipedia

Прихований океан робить Енцелад одним з найкращих місць для пошуку життя в Сонячній системі.

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Концепції майбутніх місій на супутник Сатурна засновані на ідеї, що взяття зразків шлейфів дозволить безпосередньо перевірити вміст океану, пише Science News.

Справа в тому, що вода могла надходити з кишень рідкої кашки в крижаній оболонці супутника.

Більшість учених переконалися, що гейзери походять з тріщин у раковинах, які сягають солоного підземного моря.

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Це не означає, що на Енцеладі немає океану – майже напевно він є. Тим не менш, шанси знайти життя на супутнику Сатурна зростають.

Контекст

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вперше поза Сонячною системою знайшли планету з магнітним полем.

Водночас, вчені з'ясували, що давні греки дійсно змогли створити аналоговий комп'ютер.