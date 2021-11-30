Ученые создали кубик льда, который не тает

Ученые создали альтернативу тающему льду
Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе разработали новый тип охлаждающего кубика, который может стать революцией для охлаждения продуктов.
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Не содержащие пластика "кубики желейного льда" не тают, компостируются, обладают антимикробным действием и предотвращают перекрестное загрязнение, пишет Phys.org.
"Мы подумали, что сможем сделать так называемый твердый лед, который будет служить охлаждающей средой и будет использоваться повторно", – говорит один из исследователей Ганг Сун.
Кубики охлаждения содержат более 90 процентов воды и других компонентов, которые сохраняют и стабилизируют структуру.
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Они мягкие на ощупь, как желатиновый десерт, и меняют цвет в зависимости от температуры.
Кубики могут быть сконструированы или вырезаны до любой необходимой формы и размера.
Их можно использовать в течение 13 часов для охлаждения, потом собрать, промыть водой и положить в морозильную камеру.
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Кубики желейного льда предлагают альтернативу традиционному льду и потенциально могут снизить потребление воды и вред окружающей среде.
Напомним, ранее ученые выяснили, что первые в мире живые роботы научились размножаться.