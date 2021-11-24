Ученые гадают, почему ночью на горячей планете холодно

Изучая данные космического телескопа TESS, астрономы обнаружили уникальный газовый гигант, на котором год длится всего 16 часов. Ранее марсоход сделал жуткое фото заката на Марсе.

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Обнаруженная теперь планета имеет самую короткую орбиту среди всех горячих Юпитеров. При этом ее размер на 35% и масса в 5 раз больше, чем у самого Юпитера, пишет Phys.

Обнаруженный гигант вращается вокруг звезды под названием TOI-2109, и находится от нее на расстоянии примерно в 2,4 млн км.

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Звезда и планета располагаются в созвездии Геркулес, от Земли они отдалены примерно на 855 световых лет.

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Температура на дневной стороне планеты в среднем составляет 3200 градусов Цельсия, дотягивая до уровня небольшой звезды. Это делает ее самой горячей из обнаруженных планет.

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Звезда, вокруг которой вращается гигант, на 50% больше Солнца по массе и по размеру. Обнаруженная экзопланета приближается к звезде со скоростью от 10 до 750 миллисекунд в год.

Астрономы полагают, что TOI-2109b находится в процессе "орбитального распада" или спиралевидного движения к своей звезде, как вода в ванне, кружащаяся вокруг водостока.

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Примерно через 10 млн лет газовый гигант будет настолько близко, что звезда его поглотит.

Между тем, яркость ночной стороны планеты ниже чувствительности данных TESS, что вызывает вопросы о том, что на самом деле там происходит, говорят ученые.

Исследователи хотят понаблюдать планету с помощью более мощных инструментов, включая космический телескоп Хаббла и космический телескоп Джеймса Уэбба.

Ранее на старых снимках неба нашли еще одну потенциальную планету Солнечной Системы.