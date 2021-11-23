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Совсем не романтично: марсоход сделал жуткое фото заката на Марсе

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 11:43
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Марсоход NASA Perseverance сделал поразительный снимок заходящего солнц на Марсе. Жутко-бледный закат – такого вы еще не видели
Закат на Марсе отличается от земного
Закат на Марсе отличается от земного / Фото: NASA

На снимке видно, как солнце опускается за каменистый ландшафт Марса, но его свечение отличается от привычного для этой планеты.

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Даже в NASA отметили, что марсианские закаты обычно выделяются своим характерным синим цветом.

Это вызвано тем, что мелкая пыль в атмосфере позволяет синему свету проникать в атмосферу более эффективно, чем цвета с более длинными волнами.

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Но этот закат выглядит иначе: меньше пыли в атмосфере дает более приглушенный цвет, чем в среднем. Фото немного отбелили, чтобы удалить артефакты камеры, пишет digitaltrends.com.

Ранее Perseverance с помощью своей передовой камеры Mastcam-Z сделал невероятную панораму Марса. Оказалось, что Красная планета не такая уж и красная.

Также мы сообщали, что вертолет Ingenuity совершил пятнадцатый полет и сфотографировал Красную планету. Снимки подробнее будут изучать сотрудники NASA.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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