Ученые нанесли на карту места в Антарктиде, где находятся 300 тысяч метеоритов

Ученые определили зоны, где могут находиться метеориты / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Ранее метеориты в Антарктиде находили случайным образом с помощью спутниковых снимков, но на это уходило много времени, а разведывательные миссии являются очень дорогостоящими.

Читайте также: Вы должны это видеть: 10 невероятных кратеров Земли

Реклама

Объединив алгоритм машинного обучения с данными о скорости и толщине льда, температуре поверхности, форме коренной породы и известных зонах выброса на берег, ученые создали карту 613 вероятных горячих точек метеоритов.

Красным обозначено вероятное место расположения метеоритов:

Реклама

На сегодняшний день изо льда извлечено около 45 тысяч метеоритов. Но это только часть из 300 000 небесных тел, которые, по оценкам, лежат где-то на поверхности континента, сообщает sciencenews.org.

Впрочем, ученые предупредили, что их программа не является на 100% точной, поэтому не нужно расстраиваться, если вы не найдете метеорита в обозначенных местах.

Узнайте больше об астероидах и метеоритах: