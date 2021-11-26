У Земли могла появиться вторая временная луна

Вторая луна пробудет с нами всего 300 лет / Фото: Addy Graham/University of Arizona

У Земли может быть вторая луна, которая движется по траектории, похожей на штопор. Ранее ученые пророчили нашей планете планетарные кольца из мусора.

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Теперь они рассказали, что вокруг Земли вращается отколовшийся от Луны кусок. Он стал временным спутником нашей планеты, пишет Interesting Engineering.

Небесный объект под названием Камо’оалева зафиксировали еще 5 лет назад. Этот спутник – крошечный, его диаметр составляет всего 50 метров.

Видео: wikipedia.org

Открывшие мини-спутник ученые описывают его орбиту как танец.

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"На это влияет гравитация Солнца и Земли. Так что это своего рода странный танец", – говорит аспирант журнала TIME Magazine Бен Шарки из Лаборатории Луны и планет в Университете Аризоны.

То, что объект откололся от Луны, объясняют постоянные бомбардировки основного спутника небесными объектами.

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Шарки и другие ученые подсчитали, что через 300 лет второй спутник сойдет с орбиты, так что он с нами ненадолго.

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Видео: wikipedia.org

Напомним, ранее ученые обнаружили уникальную планету, на которой год длится всего 16 часов.

Другие исследователи предположили, что по всему Млечному пути могут быть раскиданы зонды инопланетян.