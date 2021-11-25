Россия отправила новый военный спутник на орбиту

Спутник считается частью кремлевской противоракетной системы раннего предупреждения, но его точная конфигурация неизвестна

Россия запустила военный спутник на орбиту

Ранее в России запатентовали ракету для туристических полетов в космос, а 25 ноября 2021 Кремль успешно вывел на орбиту военный спутник.

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Ракета-носитель "Союз-2.1Б", несущая космический аппарат, стартовала в 03:09 по Киеву с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщило Минобороны РФ.

"Пуск был проведен боевым расчетом Космических войск ВКС в интересах Минобороны России", – говорится в сообщении ведомства.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, отметили военные.

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Исходя из данных специализированного сайта Spaceflightnow, это мог быть очередной запуск спутника "Тундра": Россия уже запускала их в 2015, 2017 и 2019 годах.

"Тундра" считается частью кремлевской противоракетной системы раннего предупреждения под названием "Купол".

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В теории, "Купол" занимается обнаружением пусков баллистических ракет и отслеживает их до места приземления, хотя его точная конфигурация неизвестна.

Напомним, ранее Россию обвинили в угрозе МКС из-за того, что она уничтожила один из своих старых спутников.

Из-за облака космического мусора, образовавшегося от взрыва, экипаж Международной космической станции был вынужден эвакуироваться в свои капсулы и на время укрыться.