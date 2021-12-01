Twitter запретил публиковать фото и видео пользователей без их согласия

В Twitter запретили публиковать чужие фото без разрешения
Теперь люди смогут связаться с платформой микроблогов, чтобы удалить контент с их участием, правда, решение об удалении будет принимать сама платформа.
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Поддержка Twitter уточняет, что запрет не распространяется на общественных деятелей и СМИ, чьи твиты представляют общественный интерес.
Тем не менее, контент может быть удален, если поддержка решит, что он был опубликован для преследования, запугивания или попытки заставить публичное лицо замолчать.
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При этом люди могут делиться изображениями частных лиц в кризисной ситуации, чтобы помочь им. Это может перевесить риски для безопасности, считает платформа.
Ранее Twitter уже запретил пользователям делиться:
- домашними адресами людей;
- государственными удостоверениями личности;
- фото людей в обнаженном виде без их согласия;
- другой конфиденциальной информацией.
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В список не попали:
- возраст;
- работа;
- скриншоты текстовых сообщений.
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Пожаловаться на нарушение этой политики можно, нажав на три точки в верхнем правом углу твита через три шага:
- выбрать "пожаловаться на твит"=>
- выбрать "это оскорбительно или вредно" =>
- выбрать "включает личную информацию".
Напомним, ранее Twitter исправил ошибку, крайне раздражавшую пользователей.