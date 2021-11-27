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Взрослые и пожилые люди чувствуют депрессию из-за соцсетей

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
27 ноября, 16:00
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Те, кто часто пользуется Facebook, TikTok и Snapchat, чаще сообщают о симптомах психологических расстройств
У людей от 35 соцсети даже чаще вызывают депрессию
У людей от 35 соцсети даже чаще вызывают депрессию

Новое исследование Гарвардского университета предупреждает, что взрослые в возрасте от 35 лет и старше склонны к депрессии, если они проводят слишком много времени в социальных сетях.

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Ранее было проведено множество исследований, посвященных детям и подросткам, но в последнем приняли участие более 5400 американцев среднего возраста, пишет The Science Times.

Как выяснилось, те, кто часто пользуется Facebook, TikTok и Snapchat, чаще сообщают о симптомах депрессии.

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Одна из их теорий заключается в том, что взрослые среднего возраста, возможно, чувствуют себя неуместно, используя соцсети. То есть, пребывание там заставляет их чувствовать себя старше.

Ученые предполагают, что люди склонны сравнивать свою несовершенную жизнь с улучшенными, отредактированными и кажущимися идеальными образами жизни других людей.

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Именно это может способствовать возникновению симптомов, считает Аманда Джордано, доцент кафедры консультирования и развития человеческого потенциала Университета Джорджи.

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Теория о том, что взаимодействие в социальных сетях не может адекватно заменить глубину живого общения, также может способствовать этому риску.

Напомним, ранее Facebook пообещал запретить ориентировать рекламу на клиентов, интересующихся религией или ЛГБТ.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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